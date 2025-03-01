Voleybolda Aras evinde Aydın gurbette

Sultanlar Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Aras Kargo, pazar günü evinde Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; X.com
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Voleybolda Aras evinde Aydın gurbette
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01 Mart 2025 14:49
Sultanlar Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Aras Kargo, pazar günü evinde Türk Hava Yolları ile karşı karşılaşacak.  

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak 23'üncü hafta mücadelesini Arzu Uzatöz, Gizem Eller hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 1'inci kategori ve deplasman tribünü 300, 2'nci kategori 220 TL'den satışa sunuldu.

Son 2 maçında Fenerbahçe ve Aydın BŞB'ye (D) mağlup olan 5 galibiyetli 11'inci sıradaki Aras Kargo, 15 galibiyeti bulunan 5'inci basamaktaki THY'ye ilk yarıda İstanbul'da 3-1 yenilmişti. Ligde 8 galibiyetle 9'uncu sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 18.00'de Zerenspor'un konuğu olacak.
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