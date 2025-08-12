Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan Santarelli savunması

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'ye tam destek vererek "Koçumuzun ve takımımızın arkasındayız." dedi.Üstündağ, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.FIVB Miletler Ligi'nde bu yıl çeyrek finalde Japonya'ya elendiklerini anımsatan Üstündağ, "Artık kürsü dışındaki başarılar bizi tatmin etmiyor. Millet Ligi'nin ilk etabında genç bir kadroyla mücadele ettik. Her kulvarda başarı istiyoruz, mağlubiyet bizde kabul edilemez. Beklentimiz her zaman bu doğrultuda fakat hocamız gençleri kazanmak ve havuzu genişletmek istedi. Her an takımda çok yüksek potansiyelde oyuncularımızın olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonasının bu yıl "asıl" hedefleri olduğunu vurgulayan Üstündağ, şu değerlendirmeyi yaptı:Gelen eleştirilere açık olduklarını belirten Üstündağ, "dedi.Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli'nin yaşanan süreçle ilgili İtalya'da bir gazeteye "Ben bir sihirbaz değilim, bir işçiyim." açıklaması yaptığının hatırlatılması üzerine, şu yanıtı verdi:Daniele Santarelli'nin özverisi ve çalışmasından memnun olduğunu ifade eden Üstündağ,ifadelerine yer verdi.Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, koç Santarelli'nin gidişatla ilgili kendisini bilgilendirdiğine de dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı: