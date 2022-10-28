Viviano: 'Türkiye için çok önemli'

VavaCars Fatih Karagümrük'ün 36 yaşındaki deneyimli kalecisi Emiliano Vivano, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Maçta 10 kurtarış yapmasının hatırlatılması üzerine Emiliano Viviano "10 kurtarış ama puan alamadık. Kırmızı karttan sonra denge değişti. Galatasaray zaten iyi bir takım. 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray'ı tutmak mümkün olmuyor." dedi.



Lucas Torreira ve Dries Mertens'e karşı daha önce de oynadığını söyleyen Viviano "Galatasaray'da iyi yıldızlar var, Türk futbolunda böyle isimlerin olması çok önemli. Ayrıca iyi sonuçlar alan Türk takımlarını kutlarım. Lucas Torreira, Dries Mertens, hepsi arkadaşım. Onlarla oynamak güzel." ifadelerini kullandı.



