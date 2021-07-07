Vitor Pereira, eski öğrecisi Ricardo Lopes'i istiyor

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Fenerbahçe 'nin yeni hocası Vitor Pereira, gelecek sezon planlamasında hızlı adımlar atmaya çalışırken, daha önce Shangai SIPG'den eski öğrencisi golcü futbolcu Marko Arnautovic'i istemişti. 32 yaşındaki santrfor ile görüşmeler sürerken, Portekizli teknik adam da transfer konusunda çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen yeni isim ise yine Vitor Pereira'nın eski öğrencilerinden... 52 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, halen Shangai'in formasını giyen tecrübeli sol kanat oyuncusu Ricardo Lopes'in transfer edilmesi konusunda talepte bulundu.Kariyerinde daha önce Avrupa macerası bulunmayan Brezilyalı futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. İlk etapta menajerler aracılığı ile Lopes'le temasa geçilecek. 2022 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunan Lopes ile uygun şartların sağlanması için girişimler başlayacak. Bu arada Fenerbahçe Yönetimi'nin Marko Arnautovic ve Ricardo Lopes transferlerini bir arada bitirmek istediği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.