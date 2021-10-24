Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.



Maçı değerlendiren Portekizli teknik adam, "Değişiklikleri yapmamız gerekiyordu. Yorulan oyuncular oluyor. Aynı ofansif oyunu sergilemek için maç içerisinde değişiklikler gerekiyor. Bugün sahada her şeyimizi verdik, baskılı oynadık, rakibi yarı sahalarından çıkarmadık. 2 kere gelip, 2 gol attılar. Futbol bazen çok adaletsizdir. Belki yarım puanı bile hak etmediler ama futbolda bunlar olabiliyor. Taraftarlarımız için çok üzgünüm, bugün bizi 2. gole kadar gerçekten çok desteklediler. 2. gol hem bizim için hem taraftarlarımız için hayal kırıklığıydı. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Futbol maalesef böyle, bu maç istediğimiz gibi olmadı ama bir sonraki maçta telafi etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Önceki performanslarından uzaklaşmalarının nedeni sorulan Pereira, "Çünkü istediğimiz seviyede antrenman yapamıyoruz yoğun maç takviminden dolayı. Milli takımlara giden çok oyuncumuz oldu, seviyemizi kaybettik ancak sahada baskılı, istekli oyunu gördüm, hak ettiğimiz sonucu almadık. Savaşmaya devam edeceğiz." cevabını verdi.



Taraftarların tepkisiyle ilgili görüşü sorulan antrenör, "Çok normal. Onlar da bizim gibi hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bizim taraftarlarımız için çok çalışmamız gerekiyor, onlar bu kulübün ruhu. Onlar için bir sonraki maçta 3 puan almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



"Taraftarların hayal kırıklığını anlıyorum, onlar da benim gibi üzgünler. Ben inanıyorum ki bugünkü ruhu gösterirsek bu durumu toparlayabiliriz."



"PERFORMANSTAN GURURLUYUM"



"3 maçın analizi farklı, hepsi birbirinden farklı. Trabzonspor maçına baktığımızda 70 dakika bir kişi eksik oynadık ama ruhumuzu sahaya koyduk, 1 penaltı golüyle bizim için bitti. Antwerp maçı Avrupa maçı, taktiksel olarak farklı maç. O maçta yeteri kadar agresif değildik. Bugün 3-4 golle kazanmalıydık ama yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Nefes aldırmadık, 2 pas üst üste yaptırmadık, böyle bir oyundan sonra kaybetmek kolay değil. Takımımın performansından gururluyum. Yaptığınız bir hata golle sonuçlanabiliyor. Bu kadar çalışmamıza rağmen, belki 1 puan bile hak etmedikleri maçtan 3 puanla ayrıldılar. Konya maçına 1 hafta var, bugünkü davranışımızı sergilersek rakibimiz için işler zor olacaktır. Bizim yine de daha çok çalışmamız gerekiyor."



"MAÇ BİTİNCE İYİ-KÖTÜ DİYE KONUŞMAK KOLAY"



"Yaptığımız tüm değişiklikleri maçı kazanma amacıyla yaptık. Orta kalitemizi arttırmak istiyorduk. Nazım çok süre almadığı için bu sene yoruldu, oraya Ferdi'yi çektik. Orta sahada ritmimizin, baskı kalitemizin düştüğünü düşündüm, bu yüzden değişiklikler yaptım. Önde daha fazla pozisyona girebilmek için bir oyuncu daha soktuk. Mesut'un da son pası verip sonucu değiştirebilecek yetenekte olduğu için oyuna aldık. Her zaman işler istediğiniz gibi gitmiyor. Maç bittikten sonra iyiydi, kötüydü diye konuşmak kolay. Biz aklımızda kazanmak için bu değişiklikleri belirleyip gerçekleştirdik."



"ANTRENMANLARA 12-13-14 KİŞİYLE ÇIKTIK"



"Yaşadığımız birçok sakatlık oldu, gelenler ritmini yakalayamadı. Defansif hattımızın tamamı milli takımlara gitti. Bunun üzerinde 3 günde bir maç oynadığımız takvim gelince hataların üzerine çalışma şansımız olmadı. Tisserand'ın sakatlığı, Serdar Aziz'in sakatlığı, Nazım'ın sakatlığı bizi etkiledi. Antrenmanlara çoğu zaman 12-13-14 kişiyle çıkmak zorunda kaldık, bu da kolektif davranışlarımızı düzeltemememize neden oldu."





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