Vitor Pereira: 'Beni tanımadan tepki gösteriyorlar!'

Vitor Pereira, Everton görevi için favori hale geldikten sonra gelen teklifi geri çevirmeyi düşünüyor.



Everton ile ikinci tur görüşmeleri için avukatıyla birlikte Londra'ya geçen ve Farhad Moshiri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Pereira, gelen tepkiler nedeniyle üzgün...



Daily Mail'e konuşan Vitor Pereira, "Everton taraftarları beni tanımadan, bilmeden tepki gösteriyorlar. Bu durum beni üzüyor." açıklamasını yaptı.



"PEREIRA OUT, LAMPARD IN"



Everton taraftarları, kulüp sahibi ve başkanı Farhad Moshiri'nin Rafa Benitez'den boşalan menajerlik koltuğu için Vitor Pereira ile görüşmesini protesto etti.



İngiliz basınında yer alan haberlerde Farhad Moshiri'nin Roberto Martinez, Wayne Rooney ve Frank Lampard ile görüştüğü ancak Vitor Pereira'dan daha çok etkilendi ve görevi ona vermeye karar verdi. Yönetim kurulu ve kulüp hissedarlarına Vitor Pereira ile ilgili de bilgi veren Moshiri'nin bu kararı tepki çekti.



Evertonlı bazı taraftarlar, Goodison Park'ın duvarına 'Pereira out, Lampard in' yazarak görüşlerini belli etti.



Farhad Moshiri'nin Vitor Pereira için tepkilerin gelmesinin ardından kararından dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.



Premier Lig'de 20 maçta 19 puan toplayan Everton, 20 takımlı ligde 16. sırada bulunuyor.





