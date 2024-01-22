Visca rekor kırdı, Alex tebrik etti!

Galatasaray maçında Enis Destan'a gol pası veren Edin Visca, 109 asistle Alex de Souza'yı geçerek Süper Lig tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu. Brezilyalı eski oyuncu Bosnalı futbolcuyu tebrik etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Visca rekor kırdı, Alex tebrik etti!
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22 Ocak 2024 01:14
Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği maçta Edin Visca rekor kırdı.

Enis Destan'a gol pası veren Edin Visca, 109 asistle Alex de Souza'yı geçerek Süper Lig tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.

Fenerbahçeli eski futbolcu Alex, Visca'yı bu başarısından dolayı tebrik etti.

Alex de Souza, "Edin Visca'ya elde ettiği rakamlar dolayısıyla tebriklerimi iletiyorum. Harikulade izler, kutlanmayı hak ederler." ifadelerini kullandı.

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