Virgil van Dijk: 'Herkes üzerine düşeni yapacak!'

Liverpool'un 32 yaşındaki Hollandalı stoperi ve takımın kaptanı Virgil van Dijk, Carabao Kupası 3. turunda karşılaşacakları Leicester City maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Maça sonradan giren oyuncuların da takım için önemli olduklarını söyleyen Virgil van Dijk,ifadelerini kullandı ve tezini savunan maçları şu şekilde saydı:Bu sezon 4 farklı kulvarda oynadıklarını söyleyen ve her kulvarın ayrı zorluk getirdiğini söyleyen Virgil van Dijk şu kelimelerle cümlelerini noktaladı: