Rizespor-Kocaelispor
2-0
Mainz 05-Hamburger SV
1-1
Athletic Bilbao-Elche
2-1
Sassuolo-Verona
3-0
Brest-Marsilya
2-0
Fortuna Sittard-Excelsior
2-1
Bochum-Nürnberg
1-1
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
2-1

Marsilya'da işler yolunda değil!

Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, yeni teknik direktörü Habib Beye'nin ilk maçında Brest'e 2-0 kaybetti.

calendar 21 Şubat 2026 00:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Brest ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Stade Francis-Le Ble'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Brest 2-0 kazanmayı bildi.

Hafta arasında De Zerbi ile yollarını ayıran Marsilya, Habib Beye'nin takımın başındaki ilk maçta galibiyete uzanamadı.
Brest'e galibiyeti getiren golleri 10. ve 29. dakikalarda Ludovic Ajorque kaydetti.

Bu sonuçla birlikte, Brest puanını 30'a çıkartırken Marsilya ise 40 puanda kaldı.

GELECEK FİKSTÜR

Ligue 1'de Brest önümüzdeki hafta Metz deplasmanına çıkacakken, Marsilya ise evinde Lyon'u ağırlayacak.
