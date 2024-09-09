Vincenzo Montella: 'Herkesi sevindireceğiz'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda maçı öncesi açıklamalar yaptı.



Montella yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir tarihte olduğumuzu biliyoruz. Zamanında savaş verilirken milletimiz burada nasıl mücadele verdi biliyoruz. Hazırız, coşkuluyuz, herkesi sevindirmek için buradayız." dedi.



Tecrübeli teknik adam, "Bütün futbolcularımızı gördüğümde çok mutlu oluyorum. Taraftarımızın da bu güzel atmosferde fazlasıyla bize güç katacaklarını biliyoruz." diye konuştu.



Montella ayrıca, "Kadro konusunda en iyisini yapmaya çalışıyorum. Futbolcularımızın formlarını kontrol ederek, onlarla birlikte vakit geçirerek en iyisini seçmeye çalışıyoruz. Hepimiz hazırız. İstediğimiz sonucu almak için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.





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