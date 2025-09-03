Vincenzo Montella: 'Bize endişe yaratmıyor!'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi basın toplantısında konuştu.Kalede kimin oynayacağına dair gelen sorunun ardından Montella:"Bizim 4 tane kalecimiz var. Kim oynarsa oynasın, içimiz çok rahat maça çıkıyoruz. Böyle bir şansımız var. Kimin oynayacağını söylemiyoruz tabii ki." şeklinde yanıt verdi."Gürcistan, çok saygı duyduğum bir takım. Son yılda gelişen bir milli takım var. Avrupa Şampiyonası'nda da milletini gururlandıran bir takım tıpkı bizim gibi. Neler yaptıklarını biliyoruz, zorlu bir maç ama biz hazırız! Elimizden geleni yapacağız." diyerek yanıt verdi.-Arda Güler, Real Madrid'de orta sahada oynuyor şu anda. Sizin taktiğinizde bir şey değişebilir mi, aynı pozisyonda mı kalacak?"Ben Arda Güler'in tüm maçlarını izledim bu sene. Forvet arkasında da, orta sahada da oynadığını gördüm. Farklı pozisyonlarda gördük. Tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. Farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine sahip bir oyuncu kendisi."-Transfer sezonundayız. Kadrodaki birçok oyuncu transferlerini tamamladı, bazıları transfer görüşmelerine devam ediyor. Takımın durumu nasıl? Ekstra bir motivasyon konuşması yaptınız mı?"Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Böyle bir döneme denk geldik. Birçok futbolcu vardı bu transfer döneminde transfer olan ve konuşulan ama büyük futbolcular bundan etkilenmez. Herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum bu konuda."Takımın içindeki rekabeti nasıl değerlendirdiğiyle ilgili gelen soruya İtalyan Hoca:"Futbolcular yoksa endişelenirsiniz. Rekabet bizim için endişe yaratmıyor. Takımın değerini yansıtıyor." ifadeleriyle cevap verdi."Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol, "Grupta ilk maçımız ama en önemli maçımız." dedi. Hocamız da aynı şekilde düşünüyor mu?""Tabii ki kuşkusuz bu en önemli maçımız. Avrupa Şampiyonası'nda da dile getirdim zorlu bir rakip olduklarını, ne kadar önemli bir rakip olduklarını biliyoruz. Hazırlığımızı yaptık, istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız."A Milli Takım'da Montella ile birlikte Merih Demiral, basın toplantısında konuştu.Merih Demiral, Gürcistan basınından gelen milli takımda iki futbolcu arasında sorun olduğu yönündeki sorunun ardından, "Kimin arasında sıkıntı olmuş? Onlar herhalde hayal ediyor! Öyle bir şey yok! Motiveyiz, hazırız. Yarın da bunu göstereceğiz." yanıtını verdi.