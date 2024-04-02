Vincent Aboubakar ilk 11'e dönüyor

Beşiktaş'ta sezon ortasında kadro dışı bırakılan ancak Fernando Santos'un gelişiyle tekrardan affedilen Vincent Aboubakar ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.
Teknik direktör Fernando Santos'un perşembe günü oynanacak Başakşehir maçında Kamerunlu forveti ilk 11'de oynatması bekleniyor.
SANTOS ÇOK MEMNUN
Santos da Futbol Koordinatörü Samet Aybaba ile görüşmesinde Aboubakar'ın antrenmanlardaki performansından çok memnun olduğunu, Kamerunlu oyuncuyu Başakşehir karşısında ileri uçta Cenk Tosun ile birlikte oynatmayı planladığını ve öğrencisine çok güvendiğini ifade etti.
Tecrübeli teknik adam takımın çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve lige hazır olduğunu kaydetti.
27 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Teknik direktör Fernando Santos'un perşembe günü oynanacak Başakşehir maçında Kamerunlu forveti ilk 11'de oynatması bekleniyor.
SANTOS ÇOK MEMNUN
Santos da Futbol Koordinatörü Samet Aybaba ile görüşmesinde Aboubakar'ın antrenmanlardaki performansından çok memnun olduğunu, Kamerunlu oyuncuyu Başakşehir karşısında ileri uçta Cenk Tosun ile birlikte oynatmayı planladığını ve öğrencisine çok güvendiğini ifade etti.
Tecrübeli teknik adam takımın çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve lige hazır olduğunu kaydetti.
27 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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