15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
3-0
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
1-0
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
4-2
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-3
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
2-0
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
1-0
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-2
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
1-2
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-5

Villarreal evinde galip geldi!

Villarreal, La Liga ilk hafta mücadelesinde Real Oviedo'yu 2-0 mağlup etti.

calendar 16 Ağustos 2025 00:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
La Liga'da 1.hafta mücadelesinde Villarreal, evinde Real Oviedo'yu konuk etti.

Villarreal, Real Oviedo'yu 2-0 mağlup etmeyi bildi.

Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadelede, Sarı Denizaltılar'a galibiyeti getiren goller, 29.dakikada Etta Eyong ve 36. dakikada Pape Gueye'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Villarreal puanını 3'e yükseltirekn Real Ovideo ise 0 puanda kaldı.

Villarreal önümüzdeki hafta evinde Girona'yı ağırlayacak. Real Oviedo ise evinde La Liga devi Real Madrid'i ağırlayacak.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
