Villarreal evinde galip geldi!

La Liga'da 1.hafta mücadelesinde Villarreal, evinde Real Oviedo'yu konuk etti.



Villarreal, Real Oviedo'yu 2-0 mağlup etmeyi bildi.



Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadelede, Sarı Denizaltılar'a galibiyeti getiren goller, 29.dakikada Etta Eyong ve 36. dakikada Pape Gueye'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Villarreal puanını 3'e yükseltirekn Real Ovideo ise 0 puanda kaldı.



Villarreal önümüzdeki hafta evinde Girona'yı ağırlayacak. Real Oviedo ise evinde La Liga devi Real Madrid'i ağırlayacak.