Villarreal'den Bayern Münih'e tek gollü sürpriz

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İspanyol temsilcisi Villarreal ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geldi.



Estadio de la Ceramica'da oynanan karşılaşmayı Villarreal 1-0 kazanarak dev rakibi karşısında avantajı kaptı ve sürpriz galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı.



Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Danjuma'nın golüyle öne geçen Villarreal'e Bayern Münih yakaladığı gol pozisyonlarıyla karşılık vermeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İkinci yarıda Villarreal, Bayern Münih'in yüklendiği dakikalarda 4 net gol pozisyonu üretse de ikinci golü bulamadı. Bayern Münih, maç boyunca 20 gol girişiminde 3 isabetli şut buldu, Villarreal ise kaleyi bulan tek isabetli şutta dev rakibini mağlup etmeyi başardı.



İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması ise 12 Nisan Salı günü Allianz Arena'da oynanacak.





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