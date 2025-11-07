Viktoria Plzenli Ladra'dan penaltı yorumu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Çekya ekibi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı. Maçın uzatma dakikalarında Jhon Duran'ın, Plzen savunmacısı Sampson Dweh tarafından ceza sahasında düşürülmesine rağmen Hollandalı hakem Allard Lindhout'un, VAR'dan gelen uyarıya karşın penaltı kararı vermemesi geceye damgasını vurdu.
VAR incelemesi sonrası monitöre giden Lindhout, pozisyonu dikkatle izlemesine rağmen kararını değiştirmedi. Hollandalı hakem, iki oyuncunun birbirini çektiğini belirterek penaltı vermeme gerekçesini Fenerbahçe kaptanı Skriniar'a açıkladı.
"FENERBAHÇE'NİN KADROSU YILDIZ DOLU"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Viktoria Plzenli futbolcu Tomas Ladra, oldukça zorlu bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti.
Ladra, "Fenerbahçe'nin çok sayıda yıldızı var. Aldığımız puandan kesinlikle memnunuz. Ama biraz daha şansımız olsaydı kazanabilirdik. Rakibin de pozisyonları vardı, bir puan muhtemelen adildir." dedi.
"İÇİM ÜRPERDİ"
64. dakikada oyundan çıkan Ladra, son dakikalarda yaşanan penaltı tartışmasıyla ilgili hakemle aralarında geçen diyaloğu da anlattı:
"Hakeme 'Sahada verdiğiniz kararın arkasında durma şeklinize şapka çıkarıyoruz' dedik. İçim ürperdi, ürpermedi demeyeceğim. Yedek kulübesindeki arkadaşlarla bir tabletten izledik ve tüm pozisyonu gördük. Penaltı olmamasını umduk." ifadelerini kullandı.
"İLK KARARINDA ISRAR ETMESİ İYİ OLDU"
Çek basınının "Türk oyuncuların hakeme baskı yapmaya çalıştığını fark ettiniz mi?" sorusuna Ladra şu yanıtı verdi:
"Ben kulübeden izliyordum, pek fark etmemiştim, belki de sahadaki oyunculardı. Ona baskı yapıyorlardı, ama ilk kararında ısrar etmesi iyi oldu."
