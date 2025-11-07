07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
14:30
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Viktoria Plzenli Ladra'dan penaltı yorumu

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının son dakikasında VAR'ın uyarısına rağmen penaltı vermeyen Hollandalı hakem büyük tartışma yaratırken, Tomas Ladra pozisyonla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Kasım 2025 10:48
Fotoğraf: AA
Viktoria Plzenli Ladra'dan penaltı yorumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Çekya ekibi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı. Maçın uzatma dakikalarında Jhon Duran'ın, Plzen savunmacısı Sampson Dweh tarafından ceza sahasında düşürülmesine rağmen Hollandalı hakem Allard Lindhout'un, VAR'dan gelen uyarıya karşın penaltı kararı vermemesi geceye damgasını vurdu.

VAR incelemesi sonrası monitöre giden Lindhout, pozisyonu dikkatle izlemesine rağmen kararını değiştirmedi. Hollandalı hakem, iki oyuncunun birbirini çektiğini belirterek penaltı vermeme gerekçesini Fenerbahçe kaptanı Skriniar'a açıkladı.

"FENERBAHÇE'NİN KADROSU YILDIZ DOLU"


Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Viktoria Plzenli futbolcu Tomas Ladra, oldukça zorlu bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti.

Ladra, "Fenerbahçe'nin çok sayıda yıldızı var. Aldığımız puandan kesinlikle memnunuz. Ama biraz daha şansımız olsaydı kazanabilirdik. Rakibin de pozisyonları vardı, bir puan muhtemelen adildir." dedi.

"İÇİM ÜRPERDİ"

64. dakikada oyundan çıkan Ladra, son dakikalarda yaşanan penaltı tartışmasıyla ilgili hakemle aralarında geçen diyaloğu da anlattı:
"Hakeme 'Sahada verdiğiniz kararın arkasında durma şeklinize şapka çıkarıyoruz' dedik. İçim ürperdi, ürpermedi demeyeceğim. Yedek kulübesindeki arkadaşlarla bir tabletten izledik ve tüm pozisyonu gördük. Penaltı olmamasını umduk." ifadelerini kullandı.

"İLK KARARINDA ISRAR ETMESİ İYİ OLDU"

Çek basınının "Türk oyuncuların hakeme baskı yapmaya çalıştığını fark ettiniz mi?" sorusuna Ladra şu yanıtı verdi:

"Ben kulübeden izliyordum, pek fark etmemiştim, belki de sahadaki oyunculardı. Ona baskı yapıyorlardı, ama ilk kararında ısrar etmesi iyi oldu."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
