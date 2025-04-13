Victor Osimhen kendiyle yarışıyor!

Napoli'de gol kralı olduğunda 31 gol atan Victor Osimhen, Galatasaray'da 29 gole ulaştı. Nijeryalı yıldız, 87 dakikada 1 gol atıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen kendiyle yarışıyor!
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13 Nisan 2025 13:01
Galatasaray'da Victor Osimhen, gollerini atmaya devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı, 2022-2023 sezonunda Napoli formasıyla gol krallığı yaşamıştı. O sezon tüm kulvarlarda 31 gol attı.

3 GOL DAHA ATARSA REKOR KIRACAK

Galatasaray forması ile 29 gole ulaştı. Bu sezon 87 dakikada 1 gol atan Nijeryalı golcü, Napoli ile gol kralı olduğu 2022-2023 sezonunda 79 dakikada 1 gol sevinci yaşamıştı. Osimhen, bu sezon 3 gol daha atarsa kariyer rekoru kırmış olacak. 

 
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