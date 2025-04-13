Victor Osimhen kendiyle yarışıyor!

Galatasaray'da Victor Osimhen, gollerini atmaya devam ediyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı, 2022-2023 sezonunda Napoli formasıyla gol krallığı yaşamıştı. O sezon tüm kulvarlarda 31 gol attı.
3 GOL DAHA ATARSA REKOR KIRACAK
Galatasaray forması ile 29 gole ulaştı. Bu sezon 87 dakikada 1 gol atan Nijeryalı golcü, Napoli ile gol kralı olduğu 2022-2023 sezonunda 79 dakikada 1 gol sevinci yaşamıştı. Osimhen, bu sezon 3 gol daha atarsa kariyer rekoru kırmış olacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı, 2022-2023 sezonunda Napoli formasıyla gol krallığı yaşamıştı. O sezon tüm kulvarlarda 31 gol attı.
3 GOL DAHA ATARSA REKOR KIRACAK
Galatasaray forması ile 29 gole ulaştı. Bu sezon 87 dakikada 1 gol atan Nijeryalı golcü, Napoli ile gol kralı olduğu 2022-2023 sezonunda 79 dakikada 1 gol sevinci yaşamıştı. Osimhen, bu sezon 3 gol daha atarsa kariyer rekoru kırmış olacak.