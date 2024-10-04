Victor Osimhen'e sürpriz bir talip daha çıktı!

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Arsenal, Victor Osimhen'i transfer listesine ekledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen'e sürpriz bir talip daha çıktı!
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04 Ekim 2024 18:41
Son güncelleme 04 Ekim 2024 19:58
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in talipleri artıyor.

Teamtalk'ta yer alan habere göre; Arsenal, Nijeryalı golcüyü transfer etmek istiyor.

Haberde İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Mikel Arteta'nın sistemine uyum sağlayacağını düşündüğü belirtildi.

SADECE OSIMHEN DEĞİL

Arsenal, Victor Osimhen ile birlikte Benjamin Sesko, Viktor Gyökeres, Alexander Isak ve Santiago Gimenez'i de forvet adayları olarak belirledi.

Yıldız futbolcu ile Premier Lig'den Chelsea'nin de ilgilendiği biliniyordu.

MİLLİ ARA SONRASI DÖNECEK

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in milli ara sonrası dönmesi bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı kırmızılı takımın formasını bu sezon 4 kez giyen Nijeryalı golcü, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

 
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