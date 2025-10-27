27 Ekim
Victor Osimhen'den Trabzonspor ve Ajax sözleri

Galatasaray'ın evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Sarı-Kırmızılılar'ın ilk golünü atan Victor Osimhen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Ekim 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen'den Trabzonspor ve Ajax sözleri
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Mücadelede Sarı-Kırmızılılar'ın ilk golünü atan Victor Osimhen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"PERFORMANSIMIZDAN ÇOK MEMNUNUM"

Takımının performansından çok memnun olduğunu söyleyen Osimhen, "Takımı tebrik ediyorum. Taraftara destekleri için teşekkür ediyorum. 3-4 gün önce bir Şampiyonlar Ligi maçımız vardı. Oradan kalan bir yorgunluk vardı ama mantalitemizde yüzde 100'ümüzü vermekti. Biz de bunu başardık. Göztepe çok saygıdeğer, başarılı bir takım. 1 kişi kaldıkları zaman fırsatı değerlendirmek gerekiyordu. Genel olarak takımımızın performansından çok mutluyum." dedi.

"ÖNEMLİ BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Açıklamalarını sürdüren Nijeryalı santrfor, "Kulüp olarak birçok hedefimiz var. Bu hedefler için çok çalışmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Ülkemle de Dünya Kupası'nda olmak istiyorum. Orada da her şeyimi veriyorum. Şimdi buraya odaklıyım. Önümüzdeki ay Dünya Kupası playoffları var. Gollerimle asistlerimle ve her şeyle takım arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Şimdi bu hafta dinleneceğiz ve önemli bir maç oynayacağız." ifadelerini kullandı.

"SARA'YI YEMEĞE ÇIKARACAĞIM"

Galatasaray'ın 2. golünü atan Gabriel Sara ile ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Gabriel Sara önemli bir insan. Soyunma odasını ilginç kılıyor. Benim için çok özel bir yeri var. Onunla arkadaş olduğum için gurur duyuyorum. Frikikten de gol atmasını bekliyorum. Dün çalışmada birçok frikik golü attı. İki gol atmasını isterdim. Bu golünden sonra onu yemeğe çıkaracağım. Daha özgüvenli olacaktır ve daha çok çalışacaktır." sözlerini sarf etti.

"OKAN BURUK, ÇOK BÜYÜK EFSANE"

Öte yandan Osimhen, karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını da yanıtladı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Galatasaray'da attığı gol sayısına ulaşmasıyla ilgili konuşan Osimhen, "Bu benim için çok güzel bir şey. Okan Buruk, oyuncu olarak çok büyük bir efsane. Şimdi de teknik direktör olarak güzel işler yapıyor. Onun gibi biriyle çalışmak, gerçekten çok büyük bir fırsat. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Harika bir insan. Saha içinde ve dışında bize çok saygılı. Oyuncularını nasıl motive edeceğini biliyor. Her oyuncu, en iyisini vermek için çabalıyor. Bu durum da takımın devamını getirebilmesi için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR VE AJAX'A ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

Trabzonspor ve Ajax maçlarını değerlendiren Osimhen, "Trabzonspor ve Ajax'a çok saygı duyuyorum. Harika oyunculara sahipler. Harika takımlar. Fakat öncesinde de söylediğim gibi dünyadaki tüm takımları yenecek kaliteye sahibiz. Onlar için hazırız. Kolay maçlara çıkmayacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi vereceğiz." diye konuştu.

