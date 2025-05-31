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Victor Osimhen '26' dedi!

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray'da Victor Osimhen, ligde 26. golünü attı.

calendar 31 Mayıs 2025 00:54 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 00:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen '26' dedi!
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Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, sezonun son maçında evinde Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Sarı-Kırmızılılar'ın ikinci golünü Victor Osimhen kaydetti. Bununla birlikye Nijeryalı yıldız, ligde 26. gole ulaştı.


Kiralık terlettiği sarı-kırmızılı formayla son maçına çıkan ve takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanmayan Osimhen, 81. dakikada fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 26'ya taşıdı.

Gol krallığı yarışında en yakın takipçisi RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'e 5 gol fark atan Osimhen, büyük sürpriz olmazsa gol krallığı apoletini takacak.

TARAFTAR OSIMHEN'İ İSTİYOR

Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'in takımda kalması isteğini devam ettirdi.

Sezon başında İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 41 resmi müsabakada 37 kez fileleri havalandırdı. Son haftalarda yönetimden Osimhen'in kalmasını talep eden taraftarlar, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratları yaptı.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarında başrolü oynadı. 

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