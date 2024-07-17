Victor Orta: "En-Nesyri için Roma'dan teklif almadık"

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, Youssef En-Nesyri için Roma'dan teklif almadıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Victor Orta: 'En-Nesyri için Roma'dan teklif almadık'
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17 Temmuz 2024 14:09
Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Youssef En-Nesyri için transfer açıklamasında bulundu.

"GELEN BİR ŞEY YOK"

Orta, Faslı futbolcuları için İtalya ekibi Roma'dan bir teklif almadıklarını söyledi. Victor Orta, "Roma'dan En-Nesyri için gelen resmi bir teklif yok. Roma'dan gelen hiçbir şey yok!" ifadelerini kullandı.

Youssef En-Nesyri'nin adı Fenerbahçe ve Roma ile birlikte Suudi Arabistan'dan Al-Qadsiah ile anılmıştı.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Sevilla ile sözleşmesi 2025'te sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist yaptı.

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