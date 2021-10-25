Victor Nelsson: "Aptalca goller! Bana faul yapıldı"

Galatasaray'ın Beşiktaş'a 2-1 yenildiği maçın ardından Victor Nelsson konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Victor Nelsson: 'Aptalca goller! Bana faul yapıldı'
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25 Ekim 2021 23:01
Galatasaray'da Victor Nelsson, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Basit goller yediklerini söyleyen Nelsson, "Maçtan sonra şu yanlıştı, bu yanlıştı demek doğru değil. Ancak tabiri caizse aptalca goller yedik. Tüm ceza sahamızı geçen bir topla gol yedik. Gereksiz top kayıpları yaptık. Bu kadar çok top kaybı yapınca maçı dengeleyemedik." dedi. 2. golde kendisine faul yapıldığını kaydeden Danimarkalı, "İlk golde bir orta vardı. Kalecimiz çıktı. İyi orta ve iyi goldü. Beni asıl sinirlendiren ikinci gol. Duran topta gelen orta. Bütün 18 boyunca arkaya doğru gidiyor ve gol oluyor. Bir bahane bulmak istemiyorum. Rakip iyi oynadı, galip geldi. Diğer taraftan ikinci gol öncesinde Batshuayi bana bir faul yaptı. %100 faul. Faul olmama şansı yok. Rakibi tebrik ediyorum ama o pozisyon bir daha incelensin. Bu gol beni sinirlendirdi." ifadelerini kullandı.


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