Victor Font.: 'Messi güzel bir vedayı hak ediyor.'

Barcelona başkanlığına aday olan ve seçimi Joan Laporte'ye kaptıran Barcelona'nın eski başkan adayı Victor Font, Paris Saint Germain'nin golcüsü Lionel Messi hakkında konuştu.



Victor Font verdiği demeçte, "Messi güzel bir vedayı hak ediyor. Barcelona şimdiden Lionel'i 2023'te nasıl geri alacağını düşünüyor olmalı." ifadesini kullandı.



Arjantinli golcü, bu yaz Barça'dan serbest oyuncu olarak ayrılıp Fransız temsilci PSG'nin yolunu tutmuştu.



PSG'de ligde 5 maçta forma giyen Messi'nin henüz golü yok. Şampiyonlar Liginde'yse 3 maçta 3 gollük katkı sağladı.

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