Veteran kadın hentbolcular, hemcinslerine örnek olmak için sahada ter döküyor

Türkiye'nin farklı şehirlerinde oluşturulan veteran kadın hentbol takımları il il gezip dostluk maçlarında buluşarak hemcinslerine bu branşı sevdirmek ve örnek olmaya çalışıyor.Ülkenin farklı bölgelerinde bu branşa gönül veren öğretmen ve avukat gibi farklı mesleklere mensup olanlar ile milli sporcu ve ev hanımları çeşitli nedenlerle bıraktıkları hentbola geri dönerek, yaşadıkları illerde 7'şer kişiden oluşan veteran kadın hentbol takımları kurdu.Genç kızların bu branşa yönelmesi ile yeni sporcular yetişmesini sağlamak isteyen 35 yaş üstü kadın hentbolcular aynı zamanda akranlarına da her yaşta hentbol oynanabileceğini göstermek istiyor.Bu kapsamda illerde düzenlenen dostluk maçlarında buluşma kararı alan kadın hentbolcuların ilk durağı Mardin oldu.Ankara, Sakarya ve Muğla'dan gelen kadın hentbol takımları Artuklu Spor Salonu'nda yaptıkları idmanın ardından dostluk maçına çıktı.Sahada ter döken ve yaşadıkları coşku ile yıllar öncesine dönen kadın hentbolcular, dostluk maçlarını farklı illerde sürdürmeyi planlıyor.Sakarya, Ankara, Denizli ve Karşıyaka veteran takımlarındaki kadınlardan oluşturulan "Türkiye Masters" takımı, Hırvatistan'ın Omis kentinde 20-24 Mayıs 2026'da gerçekleştirilecek Masters Hentbol Dünya Şampiyonası"na katılacak.Sakarya Veteran Kadın Hentbol Takımı Yöneticisi ve oyuncusu Sevgi Tapşın, AA muhabirine, beden eğitimi öğretmeni olduğunu ve 9 yaşında başladığı hentbolu 13 yıl sürdürdüğünü söyledi.Çeşitli kulüp ve okul takımları bünyesinde hentbol oynadığını anlatan Tapşın, 23 yaşında evlendikten sonra hentbol tutkusuna ara vermek zorunda kaldığını belirterek, "2021 yılında görev yaptığım okulun spor salonunun bulunması sayesinde eski takımı toparlamak adına arkadaşlarımla bir araya geldik. Daha sonra haftada bir idman ve maç yapmaya başladık. Çok eğleniyorduk. 'Türkiye'de hentbola devam eden veteranlar var mı?' diye merak ettik. Bir turnuva olduğunu öğrendik, sıkı çalışarak ilk turnuvaya katıldık, çok keyifliydi. Yeniden sahada olmak bize inanılmaz keyif verdi. Sonrasında devam ettik." dedi.Ankara ve Muğla'dan gelen takımlarla Mardin'de buluştuklarını ifade eden Tapşın, tarihi kentte veteran hentbol hareketliliğini başlatmak istediklerini vurgulayarak, "35 yaş üzeri sporcularız, aktif sporcu değiliz. Ben 44 yaşındayım. Çocukluğumuzda hentbol oynarken 45 yaşında birinin sahada olabileceğini görmedik, bilmiyorduk. Bu sporun ileriki yaşlarda da yapılabileceğini bilmek genç kızlarımıza örnek olacaktır. Bugün Mardin'deyiz, bir sonraki yer Şırnak, Ağrı, Erzurum olabilir. Gidilebilecek her yere gitmeyi ve hentbolu hem tanıtmayı hem de yaşıtlarımıza, gençlerimize örnek olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.Ankara Veteran Hentbol Takımı Sorumlusu ve kaptanı Neşe Güler de Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde idari personel olarak görev yaptığını dile getirdi.Hentbol hayatına Bulgaristan'da başladığını ve yaklaşık 30 yıl hentbol oynadığını anlatan Güler, yıllar sonra sahaya döndüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bulgaristan ve Türkiye'de takımlarda oynadım. Sonrasında bırakmak durumunda kalmıştım. Tekrar hentbola dönüş yaptım. Hentbol çok ayrı bir his. Damarlarınıza hentbol aşkı girdiği andan itibaren artık vazgeçemezsiniz, yaşınız kaç olursa olsun. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 30 veteran takım var. 65 yaşına kadar veteran hentbolcular var. Çok keyif alıyoruz. Mardin'e daha önce hiç gelmemiştik. Dolayısıyla burada olmayı çok istedik. Bir dostluk maçı yaparak hentbol adına bir katkı sunmayı arzu ediyoruz. Bir veteran takımı kurulmasını istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Mayıs ayında 4 takımın karması olarak Hırvatistan'da dünya kupasına katılacağız. Onun da hazırlık maçını yapıyoruz. Hem genç kızlarımıza hem de daha önce hentbol oynamış kadınlarımıza hentbolun her yaşta oynanabileceğini göstermek istiyoruz. Her şehirden bir veteran takımı çıkarmayı çok isteriz."Ankara Veteran Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Sıdıka Gökçe de Adana'da 13 yaşında hentbola başladığını, 27 yıl profesyonel olarak bu sporu sürdürdüğünü ve birçok takımda yer aldığını belirtti.Aynı zamanda milli sporcu olduğunu anlatan Gökçe, "En son Mardin'de lig şampiyonluğu kupamı aldım. Ondan sonra jübilemi yaptım ve bıraktım. Şu anda veteran hentbol takımında devam ediyorum, çok güzel bir duygu. Yatkınlığı olan herkesin bu sporu yapmasını öneriyorum. Türkiye'nin bütün şehirlerinde çoğalalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.Muğla Veteran Kadın Hentbol Takımı Sorumlu Enise Bakırkaya da ilkokuldan itibaren hentbol oynadığını, üniversite eğitimi sırasında bu sporu bırakmak zorunda kaldığını söyledi.Avukat olduğunu, veteran hentbolu duyunca tekrar ilk ve ortaokul arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Bakırkaya, "Çok keyif alıyoruz. Yıllar sonra bir aradayız. Hentbol aşkıyla turnuvalara devam ediyoruz. 45 yaşında takım oyuncularımız var. Yıllar sonra tekrar bu sporla bir araya geliyoruz. Herkese spor ile iç içe olmalarını tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.