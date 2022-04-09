İspanya La Liga'da Mallorca, kendi sahasında Atletico Madrid'i ağırladı.



Ligin 31. haftasında oynanan karşılaşmayı Mallorca, 1-0'lık skorla kazandı. Mallorca'ya galibiyeti getiren tek golü 67. dakikada penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Mallorca, ligde 7 maç sonra kazandı ve puanını 29'a yükseltti. Atletico Madrid ise ligde 6 maç sonra kaybetti ve 57 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Elche deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, sahasında Espanyol'u ağırlayacak.





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