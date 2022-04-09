Vedat Muriqi, Atletico Madrid'i yıktı!

İspanya Ligi'nde Mallorca, Atletico Madrid'i Vedat Muriqi'nin tek golüyle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Vedat Muriqi, Atletico Madrid'i yıktı!
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09 Nisan 2022 19:12
İspanya La Liga'da Mallorca, kendi sahasında Atletico Madrid'i ağırladı.

Ligin 31. haftasında oynanan karşılaşmayı Mallorca, 1-0'lık skorla kazandı. Mallorca'ya galibiyeti getiren tek golü 67. dakikada penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Mallorca, ligde 7 maç sonra kazandı ve puanını 29'a yükseltti. Atletico Madrid ise ligde 6 maç sonra kaybetti ve 57 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Elche deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, sahasında Espanyol'u ağırlayacak.

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