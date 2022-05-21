Vasilije Micic: 'Tarif edecek kelime yok, tarih yazdık'

Anadolu Efes'in yıldız isimlerinden Vasilije Micic, THY EuroLeague'nin kazanılmasının ardından açıklama yaptı.
Tecrübeli basketbolcu, "Tarif edecek kelimem yok. Hep bunu söylüyorum. Daha akıllıca bir şey söylemem. Çok mutluyum. Belgrad'da şampiyon olmak harika bir duygu. Ailemi ve arkadaşlarımı gururlandırdım. Takım arkadaşlarımla beraber bir tarih yazdık. Bireysel ödüllerin hiçbir önemi yok. Takım olarak kazandıkların ise sonsuza kadar kalır." dedi.
Açıklamalarına devam eden Sırp yıldız, "Taraftarı çok özledim. Partileri çok özledim. Çünkü hep sakatlıklar yaşadım. Şimdi kutlamak için sebep var. Bugün cumartesi. Belgrad'da bir şeyleri kutlamak için en güzel gün." açıklamasını yaptı.
Maçı değerlendiren Micic, "Shane üzerime zıpladığında skoru o an fark ettim. Laf olsun diye söylemiyorum. Oynarken skora hiç bakmam. Shane üzerime geldiğinde 58-57 olduğunu anladım. Skorbordu görünce çirkin bir maç olduğunu anladım. Ancak, herkes bu şampiyonluk için çok savaştı. Skordan daha önemli olan kazanmamız!" sözlerini kullandı.
28 yaşındaki basketbolcu, son olarak, "Ergin Ataman, her zaman Ergin Ataman'dır. Onun çok özel bir tarzı var. İkinci yarı hiç mola kullanmadı. Kazandık!" değerlendirmesinde bulundu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Tecrübeli basketbolcu, "Tarif edecek kelimem yok. Hep bunu söylüyorum. Daha akıllıca bir şey söylemem. Çok mutluyum. Belgrad'da şampiyon olmak harika bir duygu. Ailemi ve arkadaşlarımı gururlandırdım. Takım arkadaşlarımla beraber bir tarih yazdık. Bireysel ödüllerin hiçbir önemi yok. Takım olarak kazandıkların ise sonsuza kadar kalır." dedi.
Açıklamalarına devam eden Sırp yıldız, "Taraftarı çok özledim. Partileri çok özledim. Çünkü hep sakatlıklar yaşadım. Şimdi kutlamak için sebep var. Bugün cumartesi. Belgrad'da bir şeyleri kutlamak için en güzel gün." açıklamasını yaptı.
Maçı değerlendiren Micic, "Shane üzerime zıpladığında skoru o an fark ettim. Laf olsun diye söylemiyorum. Oynarken skora hiç bakmam. Shane üzerime geldiğinde 58-57 olduğunu anladım. Skorbordu görünce çirkin bir maç olduğunu anladım. Ancak, herkes bu şampiyonluk için çok savaştı. Skordan daha önemli olan kazanmamız!" sözlerini kullandı.
28 yaşındaki basketbolcu, son olarak, "Ergin Ataman, her zaman Ergin Ataman'dır. Onun çok özel bir tarzı var. İkinci yarı hiç mola kullanmadı. Kazandık!" değerlendirmesinde bulundu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ