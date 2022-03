VAR uyardı, İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti.Karşılaşmanın 16. dakikasında Trabzonsporlu Siopis ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, ikili mücadeleye girdi. Bordo - mavili futbolcu yerde kaldı.Oyunu devam ettiren hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi ve İrfan Can Kahveci'yi kırmızı kartla cezalandırdı.İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.