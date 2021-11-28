VAR kontrolüyle hem penaltı hem penaltı tekrarı!

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya geldi.



Mücadelenin 14. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Djaniny, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.



Djaniny'nin kullandığı penaltıyı kaleci Viviano kurtardı ve savunma topu uzaklaştırdı. Ancak VAR, hakem Cüneyt Çakır'ı bir kez daha uyardı ve kaleci Viviano'nun atıştan önce kale çizgisinin önüne çıktığını tespit ederek penaltının tekrarlanmasını istedi.



17. dakikada tekrar topun başına geçen Djaniny bu kez topu ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.





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