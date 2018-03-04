Hollanda Ligi'nde 26. hafta mücadelesinde NAC Breda ile Feyenoord karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 17. dakikasında Toornstra ile öne geçen Feyenoord, 23. dakikada Ambrose'nin golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
Karşılaşmanın 49. dakikasında ise Sadiq Umar'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen NAC Breda, skoru korumayı başardı ve Feyenoord'u 2-1 mağlup etti.
Feyenoord'da 69. dakikad oyuna giren Robin van Persie skoru değiştiremedi.
Bu sonuçla birlikte Feyenoord 42 puanda kaldı. NAC Breda ise puanını 24'e yükseltti.
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Mücadelenin 17. dakikasında Toornstra ile öne geçen Feyenoord, 23. dakikada Ambrose'nin golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
Karşılaşmanın 49. dakikasında ise Sadiq Umar'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen NAC Breda, skoru korumayı başardı ve Feyenoord'u 2-1 mağlup etti.
Feyenoord'da 69. dakikad oyuna giren Robin van Persie skoru değiştiremedi.
Bu sonuçla birlikte Feyenoord 42 puanda kaldı. NAC Breda ise puanını 24'e yükseltti.
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