Van Dijk: "Şimdi dinlenme zamanı"

Hollanda'nın Macaristan ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Virgil van Dijk, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Van Dijk: 'Şimdi dinlenme zamanı'
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13 Ekim 2024 19:28
Hollanda'nın Macaristan ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Virgil van Dijk, aday kadrodan çıkartıldı.

Hollandalı savunma oyuncusu, "Takımı destekleyeceğim ama eve dönmek istediğimi açıkça belirttim." ifadelerini kullandı.

Yoğun maç takvimi konusuna da değinen Van Dijk, "Oynamak zorunda olduğumuz tüm maçlar, yaptığımız tüm seyahatler konusunda çok fazla açıklama yapıldı. Şimdi biraz dinlenmek için iyi bir zaman." ifadelerini kullandı.

Hollanda, Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçta Almanya ile karşı karşıya gelecek.

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