Van Bronckhorst'tan ilk 11 tercihi için açıklama!

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında oynanacak Lugano maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Van Bronckhorst takımının iyi performans gösterdiği dile getirerek, "Sezona başlangıcımızdan dolayı çok mutluyum. Takımımız iyi bir performans gösteriyor. Böyle devam etmek istiyoruz. Seviyeyi yüksek tutma niyetindeyiz. Gruplara katılmak için önemli bir adım atıp, İstanbul'a iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." dedi.
Sözlerine devam eden Hollandalı hoca, "Uzun bir kariyerim oldu. Harika teknik direktörlerle, harika takımlarla çalıştım. Harika takımlarda oynadım. Çok fazla şey öğrendim. Oynadığım tüm hocalardan bir şeyler öğrendim ve hala da öğreniyorum. Hücum futbolu oynatmak istiyorum. Taraftarlarımıza da keyif veren bir futbol izletmek istiyoruz. Bu her zaman olmuyor ama biz bunu yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
İlk 11'deki değişiklikle ilgili konuşan Van Bronckhorst, ''Bu taktiksel bir değişiklik. Maçı kazanacak oyun planını hazırlamaya çalışıyorum. İyi bir kadromuz var. Fazla seçeneğimiz oluyor. Bu maçın 11'ini de elimizde olan kadrodan en iyisini seçmeye çalıştım." yorumunu yaptı.
Bronckhorst, rakibiyle ilgili olarak da "Rakibin kadrosu sürpriz olmadı. Her türlü diziliş bekliyorduk. Sistemlerinde biraz değişiklik olmuş. Biz her türlüsüne hazırız." değerlendirmesini yaptı.
"Farklı bir skorla buradan dönebilir miyiz?" şeklinde gelen soruya yanıt veren Giovanni van Bronckhorst, "Umuyorum. Bu yüzden buradayız. Umarım İstanbul'a iyi bir sonuçla döneriz." ifadelerini kullandı.
Van Bronckhorst konuşmasını şu sözlerle noktaladı; "Burada olduğum için çok mutluyum. Türk futbolu adına her takımın Avrupa'da olması önemli. Biz de gruplara kalmak için buradayız."
Van Bronckhorst takımının iyi performans gösterdiği dile getirerek, "Sezona başlangıcımızdan dolayı çok mutluyum. Takımımız iyi bir performans gösteriyor. Böyle devam etmek istiyoruz. Seviyeyi yüksek tutma niyetindeyiz. Gruplara katılmak için önemli bir adım atıp, İstanbul'a iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." dedi.
Sözlerine devam eden Hollandalı hoca, "Uzun bir kariyerim oldu. Harika teknik direktörlerle, harika takımlarla çalıştım. Harika takımlarda oynadım. Çok fazla şey öğrendim. Oynadığım tüm hocalardan bir şeyler öğrendim ve hala da öğreniyorum. Hücum futbolu oynatmak istiyorum. Taraftarlarımıza da keyif veren bir futbol izletmek istiyoruz. Bu her zaman olmuyor ama biz bunu yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
İlk 11'deki değişiklikle ilgili konuşan Van Bronckhorst, ''Bu taktiksel bir değişiklik. Maçı kazanacak oyun planını hazırlamaya çalışıyorum. İyi bir kadromuz var. Fazla seçeneğimiz oluyor. Bu maçın 11'ini de elimizde olan kadrodan en iyisini seçmeye çalıştım." yorumunu yaptı.
Bronckhorst, rakibiyle ilgili olarak da "Rakibin kadrosu sürpriz olmadı. Her türlü diziliş bekliyorduk. Sistemlerinde biraz değişiklik olmuş. Biz her türlüsüne hazırız." değerlendirmesini yaptı.
"Farklı bir skorla buradan dönebilir miyiz?" şeklinde gelen soruya yanıt veren Giovanni van Bronckhorst, "Umuyorum. Bu yüzden buradayız. Umarım İstanbul'a iyi bir sonuçla döneriz." ifadelerini kullandı.
Van Bronckhorst konuşmasını şu sözlerle noktaladı; "Burada olduğum için çok mutluyum. Türk futbolu adına her takımın Avrupa'da olması önemli. Biz de gruplara kalmak için buradayız."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU