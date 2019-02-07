Valverde: 'Lionel Messi'yi riske edemezdik'

İspanya Kral Kupası'nda evindeile 1-1 berabere kalanteknik direktör, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Messi'nin 11'de başlamaması hakkında konuşan Valverde, "Durumu iyiydi ancak risk almamayı tercih ettik. Messi'nin sakatlığı geçmişti ancak ikinci yarı girmesinin daha iyi olacağını düşündük. Onun için en iyi kararı vermeye çalıştık" dedi.Ortaya konan oyunu eleştiren Valverde, "Baskı yemediğimiz anlarda bile top kayıpları yaptık. Bunu gözden geçirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.Ernesto Valverde sözlerini "Turu halen geçebiliriz çünkü sonuç, net bir favori olduğunu göstermiyor. Ancak artık orada gol atmak zorundayız" ifadeleriyle tamamladı.