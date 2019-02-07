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Valverde: "Lionel Messi'yi riske edemezdik"

Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, Real Madrid ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Lionel Messi'nin 11'de başlamamasının sebebini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Valverde: 'Lionel Messi'yi riske edemezdik'
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07 Şubat 2019 02:48
İspanya Kral Kupası'nda evinde Real Madrid ile 1-1 berabere kalan Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ KARARI ALDIK"

Messi'nin 11'de başlamaması hakkında konuşan Valverde, "Durumu iyiydi ancak risk almamayı tercih ettik. Messi'nin sakatlığı geçmişti ancak ikinci yarı girmesinin daha iyi olacağını düşündük. Onun için en iyi kararı vermeye çalıştık" dedi.

"GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ"

Ortaya konan oyunu eleştiren Valverde, "Baskı yemediğimiz anlarda bile top kayıpları yaptık. Bunu gözden geçirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"TURU GEÇEBİLİRİZ"

Ernesto Valverde sözlerini "Turu halen geçebiliriz çünkü sonuç, net bir favori olduğunu göstermiyor. Ancak artık orada gol atmak zorundayız" ifadeleriyle tamamladı.

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