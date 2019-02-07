Valverde: 'Lionel Messi'yi riske edemezdik'

İspanya Kral Kupası'nda evinde Real Madrid ile 1-1 berabere kalan Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"EN İYİ KARARI ALDIK"
Messi'nin 11'de başlamaması hakkında konuşan Valverde, "Durumu iyiydi ancak risk almamayı tercih ettik. Messi'nin sakatlığı geçmişti ancak ikinci yarı girmesinin daha iyi olacağını düşündük. Onun için en iyi kararı vermeye çalıştık" dedi.
"GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ"
Ortaya konan oyunu eleştiren Valverde, "Baskı yemediğimiz anlarda bile top kayıpları yaptık. Bunu gözden geçirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
"TURU GEÇEBİLİRİZ"
Ernesto Valverde sözlerini "Turu halen geçebiliriz çünkü sonuç, net bir favori olduğunu göstermiyor. Ancak artık orada gol atmak zorundayız" ifadeleriyle tamamladı.
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"EN İYİ KARARI ALDIK"
Messi'nin 11'de başlamaması hakkında konuşan Valverde, "Durumu iyiydi ancak risk almamayı tercih ettik. Messi'nin sakatlığı geçmişti ancak ikinci yarı girmesinin daha iyi olacağını düşündük. Onun için en iyi kararı vermeye çalıştık" dedi.
"GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ"
Ortaya konan oyunu eleştiren Valverde, "Baskı yemediğimiz anlarda bile top kayıpları yaptık. Bunu gözden geçirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
"TURU GEÇEBİLİRİZ"
Ernesto Valverde sözlerini "Turu halen geçebiliriz çünkü sonuç, net bir favori olduğunu göstermiyor. Ancak artık orada gol atmak zorundayız" ifadeleriyle tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın