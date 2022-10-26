Valerien Ismael valizlerini topluyor!

Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ın deplasmanda Atakaş Hatayspor'a son dakika golüyle yenilmesi bardağı taşıran son damla oldu.



Hatayspor maçını tam kadro halinde izleyen siyah-beyazlı yönetim dün akşam Ahmet Nur Çebi başkanlığında gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda kredisini tamamen tüketen Teknik Direktör Valerien Ismael ile hemen yolları ayırma kararı aldı.



VEDALAŞACAK



Siyah-beyazlılar daha sonra sezon sonu bitecek sözleşmesini feshetmek için Valerien Ismael ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede tarafların ayrılık için anlaşmaya vardıkları belirlendi. Beşiktaş'ın, yıllık ücreti 1.2 milyon euro olan Valerien Ismael'e 450 bin euro fesih tazminatı ödeyeceği ifade edildi. Fransız hocanın bugün Ümraniye'ye giderek yöneticiler, oyuncular ve personelle vedalaşacağı aktarıldı.





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