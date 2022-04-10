Valerien Ismael galibiyeti kızlarıyla kutladı

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, takımının attığı her gol sonrası oyuncularını yanına çağırarak uyarılarda bulundu.
Ismael, gol sevinci yaşayan oyuncularının büyük bölümünü yanına çağırarak taktik vermeye devam etti.
Valerien Ismael, takımının başındaki ilk galibiyet sevincini de Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, skorun 4-1'e gelmesinin ardından Ismael lehine tezahüratta bulundu.
Ismael de maç sonrası kızlarıyla saha içine girerek oyuncularıyla taraftarları selamladı ve üçlü çektirdi.
Ismael, gol sevinci yaşayan oyuncularının büyük bölümünü yanına çağırarak taktik vermeye devam etti.
Valerien Ismael, takımının başındaki ilk galibiyet sevincini de Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, skorun 4-1'e gelmesinin ardından Ismael lehine tezahüratta bulundu.
Ismael de maç sonrası kızlarıyla saha içine girerek oyuncularıyla taraftarları selamladı ve üçlü çektirdi.