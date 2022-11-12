Valerien Ismael'e sürpriz talip

Beşiktaş'taki görevine son verilen Valerien Ismael'e Ada yolu yeniden açıldı.



Nathan Jones'u Southampton'a kaptıran Championship ekiplerinden Luton Town'ın teknik direktör arayışlarında Valerien Ismael'in ön sırada yer aldığı ifade edildi.



İngiltere Championship'de bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 29 puan toplayan Luton Town, 9. sırada bulunuyor.



VALERIEN ISMAEL'İN KARİYERİ



47 yaşındaki Fransız teknik adam Beşiktaş'ta 18 resmi maça çıkarken 1.72 puan ortalaması tutturdu. Ismael, daha önce yine İngiltere Championship'de Barnsley ve West Bromwich Albion takımlarını çalıştırmış ve burada gösterdiği performanslarla beğeni kazanmıştı.





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