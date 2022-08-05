ISMAEL, MASUAKU'YA ŞANS VERMEYİ PLANLIYOR

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE KADAR?

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta yeni transfer Arthur Masuaku'nun oynayıp oynayamayacağı netlik kazandı.İngiliz ekibi West Ham'dan transfer edilen futbolcu takıma hazır bir şekilde katılmıştı. 28 yaşındaki sol bekin lisans işlemleri tamamlanmak üzere. Teknik direktör Valerien Ismael, Kayserispor karşılaşmasında Masuaku'ya şans vermeyi planlıyor.Beşiktaş, Masuaku ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Siyah-beyazlılar, futbolcunun performansından memnun kalması halinde 2.2 milyon euro ödeme yaparak bonservisini alabilecek. Futbolcu Beşiktaş'tan 800 bin euro alacak.