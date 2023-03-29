Valentin Rosier formayı zorluyor

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, takım antrenmanlarında sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Valentin Rosier formayı zorluyor
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29 Mart 2023 10:25
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Ara transfer döneminde Onur Bulut'un transfer edilmesi sonrasında kadroda geri plana düşen Valentin Rosier, Milli arayı iyi değerlendiren isimlerden...

Fransız sağ bek, takım antrenmanlarında sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Rosier'nin çıkışından memnun olduğu ve derbide sağ bek hattında görev vereceği isim konusundaki son kararını Onur Bulut'un Milli Takım dönüşünde vereceği kaydedildi. 

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