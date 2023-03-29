Ara transfer döneminde Onur Bulut'un transfer edilmesi sonrasında kadroda geri plana düşen Valentin Rosier, Milli arayı iyi değerlendiren isimlerden...
Fransız sağ bek, takım antrenmanlarında sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Rosier'nin çıkışından memnun olduğu ve derbide sağ bek hattında görev vereceği isim konusundaki son kararını Onur Bulut'un Milli Takım dönüşünde vereceği kaydedildi.
Fransız sağ bek, takım antrenmanlarında sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Rosier'nin çıkışından memnun olduğu ve derbide sağ bek hattında görev vereceği isim konusundaki son kararını Onur Bulut'un Milli Takım dönüşünde vereceği kaydedildi.