Ekvador formasıyla Dünya Kupası'nda harika bir performans gösteren Enner Valencia'nın sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitiyor. 33 yaşındaki yıldız golcüye bu nedenle birçok takım talip.Fenerbahçe de Valencia'nın mukavelesini uzatmak için görüşmelerde bulunuyor. Avrupa gol krallığı yarışmasında da Haaland'a rakip olan Valencia için Meksika basını,benzetmesi yaptı.Ekvadorlu yıldızın, Meksika'da Tigres Unal formasıyla 118 maçta 34 gol attığını hatırlatan Meksika basını, Fenerbahçe'de 20 maçta 23 golle, maç başına 1.15 ortalamayı yakaladığını hatırlattı.Haberin detayında şu bilgilere yer verildi: