Valencia'nın Fenerbahçe baharı

Meksika basını, MX League'de 118 maçta sadece 34 gol atan Enner Valencia'nın, Fenerbahçe'de bu sezon maç başına 1.15'lik ortalamayla adeta kariyerindeki ilkbahar mevsimini yaşadığını vurguladı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Valencia'nın Fenerbahçe baharı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2023 08:31
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Ekvador formasıyla Dünya Kupası'nda harika bir performans gösteren Enner Valencia'nın sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitiyor. 33 yaşındaki yıldız golcüye bu nedenle birçok takım talip. 

Fenerbahçe de Valencia'nın mukavelesini uzatmak için görüşmelerde bulunuyor. Avrupa gol krallığı yarışmasında da Haaland'a rakip olan Valencia için Meksika basını, "Fenerbahçe'de futbol mevsiminin baharını yaşıyor" benzetmesi yaptı.

Ekvadorlu yıldızın, Meksika'da Tigres Unal formasıyla 118 maçta 34 gol attığını hatırlatan Meksika basını, Fenerbahçe'de 20 maçta 23 golle, maç başına 1.15 ortalamayı yakaladığını hatırlattı.

"VALENCIA DEMEK, GOL DEMEK!"

Haberin detayında şu bilgilere yer verildi: "Süper Lig'e başlarken kısa bir kuraklık yaşadı ama bu sezon kariyerinin zirvesine çıktı. Katar Dünya Kupası'nda sakatlanmak da onu durdurmadı. Çünkü Valencia demek, gol demek. Türk futbolunun en yüksek liginde elde ettiği başarı çok değerli. Şimdi cevap bekleyen soru şu, Türkiye Ligi'nde devam mı edecek yoksa büyük liglerden bir kulüp onun imzasına yatırım mı yapacak?" 




 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery