Ekvador formasıyla Dünya Kupası'nda harika bir performans gösteren Enner Valencia'nın sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitiyor. 33 yaşındaki yıldız golcüye bu nedenle birçok takım talip.
Fenerbahçe de Valencia'nın mukavelesini uzatmak için görüşmelerde bulunuyor. Avrupa gol krallığı yarışmasında da Haaland'a rakip olan Valencia için Meksika basını, "Fenerbahçe'de futbol mevsiminin baharını yaşıyor" benzetmesi yaptı.
Ekvadorlu yıldızın, Meksika'da Tigres Unal formasıyla 118 maçta 34 gol attığını hatırlatan Meksika basını, Fenerbahçe'de 20 maçta 23 golle, maç başına 1.15 ortalamayı yakaladığını hatırlattı.
"VALENCIA DEMEK, GOL DEMEK!"
Haberin detayında şu bilgilere yer verildi: "Süper Lig'e başlarken kısa bir kuraklık yaşadı ama bu sezon kariyerinin zirvesine çıktı. Katar Dünya Kupası'nda sakatlanmak da onu durdurmadı. Çünkü Valencia demek, gol demek. Türk futbolunun en yüksek liginde elde ettiği başarı çok değerli. Şimdi cevap bekleyen soru şu, Türkiye Ligi'nde devam mı edecek yoksa büyük liglerden bir kulüp onun imzasına yatırım mı yapacak?"
Fenerbahçe de Valencia'nın mukavelesini uzatmak için görüşmelerde bulunuyor. Avrupa gol krallığı yarışmasında da Haaland'a rakip olan Valencia için Meksika basını, "Fenerbahçe'de futbol mevsiminin baharını yaşıyor" benzetmesi yaptı.
Ekvadorlu yıldızın, Meksika'da Tigres Unal formasıyla 118 maçta 34 gol attığını hatırlatan Meksika basını, Fenerbahçe'de 20 maçta 23 golle, maç başına 1.15 ortalamayı yakaladığını hatırlattı.
"VALENCIA DEMEK, GOL DEMEK!"
Haberin detayında şu bilgilere yer verildi: "Süper Lig'e başlarken kısa bir kuraklık yaşadı ama bu sezon kariyerinin zirvesine çıktı. Katar Dünya Kupası'nda sakatlanmak da onu durdurmadı. Çünkü Valencia demek, gol demek. Türk futbolunun en yüksek liginde elde ettiği başarı çok değerli. Şimdi cevap bekleyen soru şu, Türkiye Ligi'nde devam mı edecek yoksa büyük liglerden bir kulüp onun imzasına yatırım mı yapacak?"