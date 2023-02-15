Valencia, Fenerbahçe için o teklifi reddetti!

Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia, Brezilya kulübü Internacional'den gelen teklifi geri çevirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Valencia, Fenerbahçe için o teklifi reddetti!
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15 Şubat 2023 09:25
İç transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe'de Enner Valencia ile sözleşme görüşmeleri devam ediyordu.

Brezilya basınına göre Internacional, Enner Valencia'yı sezon sonunda kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak yıldız golcü, Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerine devam ettiği ve Avrupa'da kalmak istediği için bu teklifi reddetti.

BU SEZON 23 GOL ATTI

Ekvadorlu golcü, futbol kariyerinde daha önce İngiltere'de West Ham United ve Everton formaları giymişti.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 30 maça çıkan Enner Valencia, 23 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

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