İspanya La Liga'nın 17. haftasındaile, Mestella'da karşı karşıya geldi. Villarreal, deplasmanda konuk olduğu Valencia'yı'nın tek golüyle mağlup etti.Üst üste 3 maç kaybettikten sonra son 2 haftada galip gelen Villarreal'e 3 puanı getiren tek gol, 24. dakikada Carlos Bacca'dan geldi.Gergin geçen maçı, iki takım da 10 kişi tamamladı. Valencia'nın golcü futbolcusu Simeone Zaza, 60. dakikada kırmızı kart görürken Villarreal de ise Trigueros, 83. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.Ligin ilk 13 haftasını namağlup geçiren Valencia, son 4 haftadaki 3. yenilgisini alırken 34 puan ile 3. sırada kaldı. Üst sıraları zorlayan Villarreal ise puanını 27 yaparken 6. sırada yer aldı.