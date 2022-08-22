Valencia'da II. Türk: Cenk Özkacar

Valencia, Lyon'un 21 yaşındaki Türk defans oyuncusu Cenk Özkacar'ı kadrosuna kattı.

, Fotoğraf; AA
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Valencia'da II. Türk: Cenk Özkacar
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22 Ağustos 2022 12:05
Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un oyuncusu olan ve geçen sezonu Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'de kiralık geçiren 21 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkacar, İspanyol ekibi Valencia ile anlaştı.

1 yıl kiralık olarak İspanya ekibinde forma giyecek olan milli futbolcu, Valencia ile 1+5 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanya'ya gidecek olan Özkacar sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
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