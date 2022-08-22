Valencia'da II. Türk: Cenk Özkacar

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un oyuncusu olan ve geçen sezonu Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'de kiralık geçiren 21 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkacar, İspanyol ekibi Valencia ile anlaştı.



1 yıl kiralık olarak İspanya ekibinde forma giyecek olan milli futbolcu, Valencia ile 1+5 yıllık sözleşme imzaladı.



İspanya'ya gidecek olan Özkacar sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

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