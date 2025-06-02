Vakıfbank'tan imza

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda VakıfBank forması giyecek.



Son olarak İtalyan ekibi Numia Vero Volley ile İstanbul'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele eden Cazaute, Fransa Ligi'nde 2 kez mutlu sona ulaşırken 2 Fransa Kupası ve 1 Challenge Kupası da elde etti.



