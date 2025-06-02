02 Haziran
Tunus-Burkina Faso
20:30
02 Haziran
FC Lahti-JaePS
18:30
02 Haziran
TPS-EIF
18:30
03 Haziran
Chapecoense-Amazonas FC
01:00
03 Haziran
Paysandu-Criciuma
03:00

Vakıfbank'tan imza

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Fransız smaçör Helena Cazaute'u transfer ettiğini duyurdu.

calendar 02 Haziran 2025 14:56
Haber: AA, Fotoğraf: vakifbanksporkulubu.com
Vakıfbank'tan imza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda VakıfBank forması giyecek.

Son olarak İtalyan ekibi Numia Vero Volley ile İstanbul'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele eden Cazaute, Fransa Ligi'nde 2 kez mutlu sona ulaşırken 2 Fransa Kupası ve 1 Challenge Kupası da elde etti.

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.