VakıfBank'ın gözü zirvede

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 12 yıl sonra yarı finale kalamayarak hayal kırıklığı yaşatan VakıfBank, 2024-2025'te yeniden zirveye çıkmayı hedefliyor.



AA'nın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu grup mücadeleleri öncesi hazırladığı dosya haberlerde, VakıfBank'ın turnuvadaki performansına yer verildi.



Sarı-siyahlı ekip, C Grubu'ndaki ilk maçında çarşamba Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i ağırlayacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Grupta VakıfBank ve Calcit Kamnik'in yanı sıra Porto (Portekiz) ile Numia Vero Volley Milano (İtalya) mücadele edecek.



Geçen sezon yarı finale kalamadı



VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon beklentileri karşılayamadı.



Sarı-siyahlılar, 2023-2024'te turnuvaya çeyrek finalde veda ederek 2012'den sonra ilk kez adını son 4 takım arasına yazdırmayı başaramadı.



Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı VakıfBank, bu sezon organizasyonda yeniden zirveye çıkmaya çalışacak.



CEV Şampiyonlar Ligi'ni 6 kez kazandı



VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez kupanın sahibi oldu.



Organizasyonda ilk şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda elde eden sarı-siyahlılar, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te de mutlu sona ulaştı.



CEV Kupası ile CEV Challenge Kupası'nda birer şampiyonluk



VakıfBank, CEV'in diğer organizasyonlarında da birer şampiyonluk elde etti.



Sarı-siyahlı takım, 2004'te o dönem Top Teams Kupası adıyla oynanan CEV Kupası'nı kazanarak Avrupa'da ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



VakıfBank, 2008'de ise Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu olarak kabul edilen CEV Challenge Kupası'nda zirvenin sahibi oldu.



FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın en başarılı takımı



VakıfBank, elde ettiği 4 şampiyonlukla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın en başarılı takımı unvanını elinde bulunduruyor.



Sarı-siyahlılar, organizasyonda 2013, 2017, 2018 ve 2021'de kupayı müzesine götürmeyi başardı. VakıfBank, 2011, 2022 ve 2023'te ise ikincilikle yetindi.



İki kez Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi



VakıfBank Voleybol Takımı, elde ettiği başarılarla iki kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.



Sarı-siyahlı ekip, ilk olarak 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamından galip ayrılmasıyla "Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı" olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer almaya hak kazandı.



VakıfBank, 2020 yılında ise kazandığı 3'üncü FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğuyla bu kupayı en çok kazanan takım ünvanıyla ikinci kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girerken, 2021 yılında da organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak bu rekorunu geliştirdi.



Guidetti yönetiminde Avrupa'da 10 kupa



VakıfBank, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde 16 sezonda uluslarararası alanda 10 şampiyonluk yaşadı.



Sarı-siyahlı takım, Guidetti'nin göreve başladığı 2008-2009 sezonunda bu yana CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ise 4 kez kupayı kaldırmayı başardı.



Guidetti'nin öğrencileri, bu süreçte CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ise 3 kez ikincilikle yetindi.



Kadro büyük oranda değişti



Giovanni Guidetti yönetiminde 17. sezonunu geçiren VakıfBank, 2024-2025 sezonu öncesi kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.



Sarı-siyahlı ekipte 9 oyuncuyla yollar ayrılırken, kadroya ise 7 voleybolcu dahil edildi.



VakıfBank'ın bu sezon kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:



Zehra Güneş, Ali Frantti, Cansu Özbay, Ayça Aykaç Altıntaş, Kiera Van Ryk, Caterina Bosetti, Kendall Kipp, Sıla Çalışkan, Yuan Xinyue, Deniz Uyanık, Aylin Sarıoğlu Acar, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay, Marina Markova



