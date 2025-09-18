Uyuyarak gündem olan dünya rekortmeni Mahuchikh konuştu!

Kadınlarda yüksek atlamada dünya rekorunu elinde bulunduran olimpiyat şampiyonu Ukraynalı atlet Yaroslava Mahuchikh, Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda denemelerine, sıcak ve neme karşı kamp tulumu içinde dinlenerek ve rahatlayarak hazırlandığını söyledi.Mahuchikh, Tokyo'da yüksek atlama elemelerini geçtikten sonra AA muhabirine özel açıklamalarda bulunarak Japonya'da bugün atlama denemeleri arasında kamplarda kullanılan uyku tulumunun içinde sahada uyumasının defalarca ekrana getirilmesi hakkında konuştu.Ukraynalı atlet,dedi.2020 Tokyo Olimpiyatları da dahil daha önceki birkaç organizasyonlarda da müsabakalarına battaniye getirerek sahada dinlendiğini hatırlatan dünya rekortmeni atlet,bilgisini verdi.2021'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda farklı bir tulum kullandığını hatırlatan Mahuchikh, şunları söyledi:Kadınlarda yüksek atlamada 2.10 metre ile dünya rekorunu elinde bulunduran Ukraynalı atlet, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ve Macaristan'daki 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı.