Usain Bolt: "Ronaldo ile şimdi yarışsak beni geçer"

Jamaikalı ünlü dünya rekortmeni sprinter Usain Bolt, Cristiano Ronaldo ile piste çıkmaları halinde Portekizli yıldızın kendisini geçeceğinden emin olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Usain Bolt: 'Ronaldo ile şimdi yarışsak beni geçer'
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14 Kasım 2020 09:24
Atletizm pistlerinden emekli olan Usain Bolt, Cristiano Ronaldo ile şu anda yarışmaları halinde Portekizli yıldızın kendisini geçeceğin iddia etti.

Bolt açıklamasında Ronaldo'nun kendisine çok iyi bakan çok büyük bir profesyonel olduğunu söyleyerek, "Cristiano Ronaldo ile şuan yarışsak kesinlikle o kazanırdı. Çünkü hala aktif olarak spora devam ediyor. O her zaman sporun zirvesinde bir isim, çok çalışıyor ve çok odaklanıyor" diye konuştu.

Kendisini tam bir futbol tutkunu olarak nitelendiren Usain Bolt, adım attığı futbol kariyerinin Avrupa'da olabilseydi çok daha ciddi şekilde ilerleyebileceğini söyledi. Bolt açıklamasında, "Avustralya'ya giderken medyadan uzak olmak beni cezbetti. Baskı olmadan çok daha konsantre olabilecektim ama düşündüğüm gibi olmadı. Avrupa'da kalsaydım çok daha fazla yardım alabilirdim ve daha başarılı olurdum" diye konuştu.



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