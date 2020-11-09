Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın acı üstüne acı kaybı!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan, tedavisi devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez, koronavirüs nedeniyle vefat etti. Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi de 2 ay önce koronavirüs sebebiyle vefat etmişti.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma kaldırılan İkbal Gürpınar bir süre önce babasını koronavirüsten kaybetmişti. Gürpınar'ın annesi de koronavirüsten hayatını kaybetti.



BABASI VE ENİŞTESİ DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ Gürpınar, hastalığının dışında acı haberle sarsıldı. Ünlü sunucunun annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi de 2 ay önce koronavirüs sebebiyle vefat etmişti.



