Manken Gizem Özdilli, instagram hesabından Şener Özbayraklı'yı ifşa etti.
Eski manken, kendisine instagram'da 'Merhaba nasılsın?' diye mesaj atan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yı "Tanıyormuş, 40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?" notuyla ifşa etti.
Özdilli, daha önceleri verdiği bir röportajda "Artık erkeklere güvenmiyorum ve onları kız kardeşim gibi görüyorum. Aldattıklarında ikinci kadının numarasını 444'lü hat olarak şirket numarası gibi kaydedenler var" şeklinde konuşmuştu.
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Eski manken, kendisine instagram'da 'Merhaba nasılsın?' diye mesaj atan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yı "Tanıyormuş, 40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?" notuyla ifşa etti.
Özdilli, daha önceleri verdiği bir röportajda "Artık erkeklere güvenmiyorum ve onları kız kardeşim gibi görüyorum. Aldattıklarında ikinci kadının numarasını 444'lü hat olarak şirket numarası gibi kaydedenler var" şeklinde konuşmuştu.
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