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Ünlü manken, Fenerbahçeli futbolcuyu ifşa etti!

Eski manken Gizem Özdilli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayrak'ı ifşa etti.

Ünlü manken, Fenerbahçeli futbolcuyu ifşa etti!
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05 Temmuz 2018 13:10
Manken Gizem Özdilli, instagram hesabından Şener Özbayraklı'yı ifşa etti.

Eski manken, kendisine instagram'da 'Merhaba nasılsın?' diye mesaj atan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yı "Tanıyormuş40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?" notuyla ifşa etti.

Özdilli, daha önceleri verdiği bir röportajda "Artık erkeklere güvenmiyorum ve onları kız kardeşim gibi görüyorum. Aldattıklarında ikinci kadının numarasını 444'lü hat olarak şirket numarası gibi kaydedenler var" şeklinde konuşmuştu.





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