Ünlü başkan Marinakis, Yunanistan'da yargılanıyor!

Nottingham Forest ve Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis, sporda şiddeti kışkırtmak ve bir suç örgütünü desteklemekle suçlanarak Atina'da yargılanmaya başladı.Yunan kulübü Olympiakos'un sahibi olan 58 yaşındaki Marinakis, diğer dört yönetim kurulu üyesiyle birlikte iki hafif suçtan yargılanmaya başlandı. Yetkililere karşı yaptığı açıklamalarla şiddeti kışkırtmak ve 2019 ile 2024 yılları arasında bir suç örgütü desteklediği öne sürüldü.Mahkemede avukatı Vassilis Dimakopoulos tarafından temsil edilen Marinakis ve diğer Olympiakos yönetim kurulu üyeleri, hafif suçlamaları temelsiz olduğu gerekçesiyle reddetti. Marinakis'in avukatı yaptığı açıklamada, "Suçlamalar tamamen temelsiz" dedi.Toplamda 142 taraftar, suç örgütü üyesi olmak ve spor etkinliklerinde hayati tehlike arz eden patlamalara neden olmakla suçlandı. Bunlardan yedisi suç örgütü yönetmekle suçlandı. Hepsi suçlamaları reddetti.Suçlamalar, 2023 yılında Olympiakos ve Panathinaikos arasında oynanan kadın voleybol maçı dışında öldürülen 31 yaşındaki çevik kuvvet polisi George Lyngeridis'in ölümcül yaralanmasından kaynaklandı. Lyngeridis, çatışmalar sırasında bir işaret fişeği ile vuruldu ve birkaç hafta sonra yaralarından dolayı hayatını kaybetti.Duruşmanın birkaç ay sürmesi ve 200'den fazla kişinin duruşmada ifade vermesi bekleniyor.Öğlen saatlerinde başlaması planlanan duruşma, yerel saatle 13:30'da başladı ve 15:00'te sona erdi.Bunun nedeni, Marinakis ve dört Olympiakos yönetim kurulu üyesi dahil 140'tan fazla sanık ve 220 tanığın davaya dahil olmasıydı. Duruşma, adliye binasında değil, Attika'nın güneyindeki Korydallos yüksek güvenlikli hapishanesinin yanındaki özel olarak tasarlanmış bir odada yapıldı.Avukatlar daha büyük bir mahkeme salonu talep etti ve bu talep, bu ayın ilerleyen günlerinde yargıçlar tarafından değerlendirilecek.Çarşamba sabahı erken saatlerde, binanın dışındaki cadde polis tarafından kapatıldı. Bazı Olympiakos taraftarları toplandı, ancak sanıklara destek vermek için organize bir gösteri yapılmadı.Bir sonraki duruşma 25 Kasım'da yapılacak.