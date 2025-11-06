06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
20:45
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
20:45
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
23:00
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
23:00
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
23:00
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
23:00
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
20:45
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
20:45
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
20:45
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
20:45
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
20:45
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
20:45
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
06 Kasım
Basel-FCSB
20:45
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
20:45
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
20:45
06 Kasım
Nice-Freiburg
20:45
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
23:00

Ünlü başkan Marinakis, Yunanistan'da yargılanıyor!

Nottingham Forest ve Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis, çeşitli suçlamalarla Atina'dan yargılanmaya başladı.

calendar 06 Kasım 2025 18:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ünlü başkan Marinakis, Yunanistan'da yargılanıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Nottingham Forest ve Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis, sporda şiddeti kışkırtmak ve bir suç örgütünü desteklemekle suçlanarak Atina'da yargılanmaya başladı.

Yunan kulübü Olympiakos'un sahibi olan 58 yaşındaki Marinakis, diğer dört yönetim kurulu üyesiyle birlikte iki hafif suçtan yargılanmaya başlandı. Yetkililere karşı yaptığı açıklamalarla şiddeti kışkırtmak ve 2019 ile 2024 yılları arasında bir suç örgütü desteklediği öne sürüldü.

Mahkemede avukatı Vassilis Dimakopoulos tarafından temsil edilen Marinakis ve diğer Olympiakos yönetim kurulu üyeleri, hafif suçlamaları temelsiz olduğu gerekçesiyle reddetti. Marinakis'in avukatı yaptığı açıklamada, "Suçlamalar tamamen temelsiz" dedi.


Toplamda 142 taraftar, suç örgütü üyesi olmak ve spor etkinliklerinde hayati tehlike arz eden patlamalara neden olmakla suçlandı. Bunlardan yedisi suç örgütü yönetmekle suçlandı. Hepsi suçlamaları reddetti.

Suçlamalar, 2023 yılında Olympiakos ve Panathinaikos arasında oynanan kadın voleybol maçı dışında öldürülen 31 yaşındaki çevik kuvvet polisi George Lyngeridis'in ölümcül yaralanmasından kaynaklandı. Lyngeridis, çatışmalar sırasında bir işaret fişeği ile vuruldu ve birkaç hafta sonra yaralarından dolayı hayatını kaybetti.

Duruşmanın birkaç ay sürmesi ve 200'den fazla kişinin duruşmada ifade vermesi bekleniyor.

DURUŞMANIN İLK GÜNÜNDE NELER OLDU?

Öğlen saatlerinde başlaması planlanan duruşma, yerel saatle 13:30'da başladı ve 15:00'te sona erdi.

Bunun nedeni, Marinakis ve dört Olympiakos yönetim kurulu üyesi dahil 140'tan fazla sanık ve 220 tanığın davaya dahil olmasıydı. Duruşma, adliye binasında değil, Attika'nın güneyindeki Korydallos yüksek güvenlikli hapishanesinin yanındaki özel olarak tasarlanmış bir odada yapıldı.

Avukatlar daha büyük bir mahkeme salonu talep etti ve bu talep, bu ayın ilerleyen günlerinde yargıçlar tarafından değerlendirilecek.

Çarşamba sabahı erken saatlerde, binanın dışındaki cadde polis tarafından kapatıldı. Bazı Olympiakos taraftarları toplandı, ancak sanıklara destek vermek için organize bir gösteri yapılmadı.

Bir sonraki duruşma 25 Kasım'da yapılacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.