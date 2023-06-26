Union Berlin, Gosens transferini yalanladı

Bundesliga'da büyük başarı yakalayarak Şampiyonlar Ligi vizesi alan Union Berlin, iddialı bir kadro kurmak istiyor.



Union Berlin kulübünün Sportif Direktörü Oliver Ruhnert, transferde adı sıkça Berlin ile anılan Interli oyuncu Robert Gosens transferi hakkında Alman basınına konuştu.



Gosens'in gündemlerinde olmadığını belirten Ruhnert, ''Takımımızın transfer bütçesi belli bir miktarda. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimiz için birçok isim kulübümüzle anılıyor ancak çoğu doğru değil. Bunlardan biri de Gosens. O Inter'in oyuncusu ve biz onunla ilgilenmiyoruz.'' ifadelerini kullandı.



Bundesliga'ya çıkışının henüz dördüncü senesinde 62 puan toplayarak Bundesliga'da dördüncü sırada yer alan Union Berlin, tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösterecek.



Alman devi, geçtiğimiz sezonda da UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kadar mücadele etmiş, bu turda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ye elenmişti.





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