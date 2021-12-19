Umut Meraş derbide kadroda

Beşiktaş'ta hafta içi idmanda problem yaşayan Umut Meraş, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Umut Meraş derbide kadroda
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19 Aralık 2021 19:28
Beşiktaş'ın hafta içinde çarpışma sonucu burun kemiği kırılan Umut Meraş, derbi maçta kadroda yer alabildi.

Milli futbolcu, yedekler arasında yer aldı.

Sarı kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında oynayamayan Welinton da derbi maça yedek olarak başladı.

Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Güven Yalçın yedek soyundu.


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