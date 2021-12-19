Umut Meraş derbide kadroda

Beşiktaş'ın hafta içinde çarpışma sonucu burun kemiği kırılan Umut Meraş, derbi maçta kadroda yer alabildi.
Milli futbolcu, yedekler arasında yer aldı.
Sarı kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında oynayamayan Welinton da derbi maça yedek olarak başladı.
Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Güven Yalçın yedek soyundu.
Milli futbolcu, yedekler arasında yer aldı.
Sarı kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında oynayamayan Welinton da derbi maça yedek olarak başladı.
Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Güven Yalçın yedek soyundu.