Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin yıldızını transfer etti

Ümraniyespor, Fenerbahçe forması giyen Tiago Çukur'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin yıldızını transfer etti
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07 Şubat 2024 19:05
Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Tiago Çukur'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonu başında 4 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Tiago Çukur, sezonun ilk yarısını Belçika 1. Lig ekibi Beveren'de kiralık olarak geçirmişti.

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